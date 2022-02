Tous les rapports et les experts du climat le rabâchent : il est encore temps d’agir pour limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle, mais il faut le faire tout de suite. Du dernier rapport du Giec au film Don’t look up, en passant par les marches pour le climat, le sujet revient avec insistance dans l’opinion publique. Selon un sondage Ipsos pour Le Parisien, le dérèglement climatique est même un enjeu important voire prioritaire pour 94 % des électeurs.

La politique climatique du futur locataire de l’Elysée est donc capitale, mais le sujet n’imprime pas dans la campagne présidentielle. C’est pourquoi le Fonds mondial pour la nature (WWF) demande aux candidats à la présidentielle de s’engager à soumettre les décisions du futur exécutif à l’examen d’une autorité indépendante qui leur délivrera un « passe climatique » si celles-ci sont compatibles avec les objectifs de sauvegarde de la planète.

3 % des lois promulguées évaluées sur leur impact climatique

« Candidates, candidats, abandonnez les discours flous et les promesses sans lendemain : engagez-vous à faire de votre mandat celui de la sortie de l’impasse écologique », demandent dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche les trois dirigeantes du WWF France, Isabelle Autissier, Monique Barbut et Véronique Andrieux. « Le WWF vous appelle à prendre l’engagement de soumettre chacune des décisions de votre mandat présidentiel à l’obtention d’un passe climatique », ajoutent-elles.

Même si le vert est partout dans le discours politique, « les précédents présidents n’ont pas eu la main assez verte pour réduire l’empreinte écologique de la France », estime le WWF. « Pourquoi ? Tout simplement parce que rien ne les y oblige. » « En 2019, seuls 3 % des articles de loi promulgués étaient évalués à l’aune de leur impact sur le climat », remarque-t-il. D’où l’idée d’une institution indépendante qui délivrerait à l’exécutif ce fameux passe climatique, après avoir évalué « chaque loi, chaque décret, chaque arrêté, chaque feuille de route stratégique ou chaque engagement international susceptible d’avoir un impact sur la trajectoire française d’émissions de CO2 ou sur l’état de la biodiversité ».

Une « vigie climatique »

« En tant que "vigie climatique", cette autorité déterminera à l’aide d’indicateurs fiables si la décision qui est envisagée est bien compatible avec les objectifs français de réduction des émissions de CO2 et de protection de la biodiversité », explique-t-il, ajoutant qu'« un avis négatif pourra amener le juge compétent à déclarer cette proposition irrecevable ». « L’Etat a exigé des Français une discipline de fer dans la lutte contre une crise sanitaire exceptionnelle et rien ne peut plus justifier aujourd’hui qu’un chef d’Etat ne s’impose pas la même discipline dans la lutte contre la crise écologique », argumente le WWF.

Le mandat du prochain président devra être « celui de la sortie de l’impasse écologique », insiste l’organisation écologiste, invitant les candidats à y penser dès maintenant dans leurs programmes. Le WWF estime que « cela est possible », promettant de faire des propositions dans les prochains jours.