Terre d’élection privilégiée du Rassemblement national, le Vaucluse et la ville de Carpentras semblent désormais pencher pour Eric Zemmour. En témoigne la présence ce matin de marché d’une petite troupe de militants du candidat d’extrême droite, ex-polémiste de CNews et du Figaro. Tracts en main face à l’église, ils s’attellent à convaincre les habitants de cette ville ayant élu Marion Maréchal députée en 2012. Il s’agissait alors, avec Gilbert Collard, élu dans le Gard voisin, de la seule à faire son entrée dans l’hémicycle.

Dix ans plus tard, « la petite », comme la surnomment affectueusement certains de ses électeurs et selon le vocable provençal, pourrait rouler prochainement pour le candidat de Reconquête à la présidentielle. Elle « y réfléchi[t] » du moins, avait-elle déclaré il y a une poignée de semaines.

« Je comprends son hésitation par fidélité pour sa famille »

Un pas que Charles La Hire espère bien la voir franchir rapidement. « Il y a des discussions. Si elle nous rejoint, nous lui laisserons la 3e circonscription [celle où elle avait été élue en 2012] », avance ce jeune partisan d’Eric Zemmour dans son costume complet veston beige assorti d’une pince à cravate bleu-blanc-rouge et d’un mouchoir pourpre. Son ralliement pressenti à Eric Zemmour, quoique Marion Maréchal s’était déjà mise en retrait du RN, ne surprend guère ici. Bertrand de la Chesnaie, tête de liste soutenue par le RN aux municipales de 2020 à Carpentras (39,1 %), a été nommé directeur de campagne de celui qui bouscule la hiérarchie à l’extrême droite.

« Je comprends son hésitation par fidélité pour sa famille », avance Willy, qui reste persuadé qu’elle rejoindra tôt ou tard Eric Zemmour parce qu’elle a « les mêmes idées ». Plus loin à la terrasse d’un café baigné d’un généreux soleil, Danielle, préfère « attendre de voir ce qu’elle va faire », mais pense « que Marion Maréchal ne trouve sans doute Marine Le Pen plus assez virulente », sans trop avoir d’avis sur la question toutefois, n’étant « pas de ce bord politique. Mais dans mon village voisin, je peux vous assurer que c’est Zemmour qui va passer ». « Les retournements et les trahisons en politique, ce n’est pas ce qu’il manque », abonde son amie Martine qui comprend que « les convictions passent au-dessus de la famille, mais que la situation est compliquée. Marine l’a quand même en partie élevée ».

Au bar PMU faisant face à l’ancien hôtel-dieu devenu bibliothèque-musée, les courses de chevaux passionnent toujours davantage que la présidentielle à venir. Mahjoub a cependant son avis sur la question, du moins tant que son verre est plein. « Je pense qu’elle va vers le plus raciste pour le dire crûment. »

Pour Lili, ce n’est pas ce qui l’a convaincue de rejoindre, comme elle, le camp de l’ex-journaliste. « Il y a un an, Eric Zemmour a dit une chose très vraie : "Marine Le Pen ne gagnera jamais" et je le crois », justifie celle qui se dit avoir été « très déçu par Marine lors du débat d’entre deux tours en 2017 ». Ici, les partisans du polémiste défendent une « entente cordiale » avec ce qu’il reste du RN local. « On fait 50/50 sur les panneaux », explique Charles. Mais au rythme où cela va, restera-t-il du monde pour coller les affiches de Marine Le Pen, dont les militants étaient absents du marché ?