En politique, tout est une question de point de vue et d’orientation. En image aussi. Une règle dont s’est souvenu Thomas Coex, en ce vendredi d’avril 2007. Le photographe de l’AFP est envoyé en Camargue pour couvrir la campagne de Nicolas Sarkozy. La scène se passe trois jours avant le premier tour de l’élection présidentielle, qui verra le ministre de l’Intérieur être élu, face à Ségolène Royal. « La veille, nous avions été à son meeting à Marseille​, raconte Thomas Coex. On nous avait dit que le lendemain, il y avait un déplacement prévu en Camargue. Mais nous n’avions aucune information sur ce qu’il allait faire exactement. »

Les journalistes ont rendez-vous à midi au Mas Lou Rayas, aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Une fois dans la manade, les équipes de campagne de Nicolas Sarkozy indiquent que le ministre de l’Intérieur va faire une balade à cheval, au milieu des taureaux, façon manadier camarguais, escorté par un garde du corps et la ministre de l’Ecologie de l’époque, Nathalie Kosciusko-Morizet. « Il y avait beaucoup de journalistes, se souvient Thomas Coex. On nous a dit de monter dans un premier minibus. »

Un safari de Sarkozy à cheval

Le premier cortège arrive bien avant Nicolas Sarkozy, au milieu de la manade et des taureaux. Les journalistes tombent alors nez à nez… avec une charrette, tirée par un tracteur. L’entourage de Nicolas Sarkozy demande à la presse de monter dedans pour réaliser les images, et suivre le candidat. « Son équipe nous a expliqué qu’on ne pouvait pas être au milieu des bêtes, et que cette carriole, c’était pour éviter des accidents, se rappelle Laure Parra, à l’époque correspondante pour Itélé à Marseille. On n’était pas très content, de filmer comme ça. On s’est retrouvés embarqués dans cette carriole, entassés comme des bêtes. » « On nous transportait comme des bestiaux, peste Patrick, qui, à l’époque, débutait en tant que journaliste reporter d’images. J’ai vraiment eu l’impression d’être atteint dans ma dignité de journaliste. »

Après avoir fait patienter un temps ce petit monde, Nicolas Sarkozy, arrivé en costume cravate, surgit sur son cheval blanc, Univers, en chemise rouge. « On était là pour faire une sorte de safari de Sarkozy à cheval, version cow-boy avec ses lunettes de soleil », lance Fred, photojournaliste. La scène dure une demi-heure et Nicolas Sarkozy, hilare, ne boude pas son plaisir. « Je me souviens qu’il nous vannait un peu à nous voir comme ça, rapporte Laure Parra. Il a même proposé qu’on fasse du cheval. »

La première de ce genre

Embarqué sur la première charrette, Thomas Coex est surpris par la scène mais il « comprend tout de suite la situation. » « J’étais venu avec mon collègue Dominique Faget, photographe également de l’AFP, explique-t-il. Mais il n’y avait pas assez de place pour lui dans mon minibus. Il devait en prendre un autre. Sur la charrette, j’ai appelé Dominique et je lui ai dit d’arriver par la dernière navette, et, surtout, de ne pas monter dans la charrette. Il y avait une photo qui avait un intérêt : celle de Sarkozy et les journalistes. Le contrechamp en somme. Et nous étions le seul média à être deux. Tous les autres étaient sur la charrette, à part Dominique et un photographe de Libération qui était resté au sol. Dominique s’est caché dans les toilettes et est sorti au dernier moment pour faire cette image, quand Nicolas Sarkozy est arrivé à cheval. Parce qu’on ne l’a pas vu monter, en revanche… »

Sur la charrette - Thomas Coex / AFP

Sur la charrette, Thomas Coex se débrouille par ailleurs pour être à l’arrière du petit groupe. « J’ai mis le plus grand angle que j’avais, de sorte à avoir les journalistes dans le cadre, explique le photographe de l’AFP. Je me suis dit que si Dominique n’arrivait pas à prendre sa photo, au moins, on avait ça. On était tellement ridicule. » A l’époque où le buzz n’est pas si fréquent et les réseaux sociaux pas si puissants, les photos des deux photographes de l’AFP font rapidement parler d’elles, au point de marquer les esprits, encore aujourd’hui.

Il faut dire que ce genre de mises en scène, à l’époque, n’est pas si courant. « Pour avoir suivi Chirac ou Jospin en 2002, c’était beaucoup plus spontané, se souvient Fred. On était moins de médias, il n’y avait pas les chaînes d’information en continu. Et on nous laissait approcher les candidats, c’était plus simple. » « Les équipes de Nicolas Sarkozy étaient dans la communication, rapporte Thomas Coex. Elles voulaient mettre en scène le candidat d’une certaine façon, je n’avais pas vu les autres faire ça. Tout était bien pensé, préparé pour cette mise en scène. Mais nous, on a fait le choix de sortir de l’image imposée. » Une manière de continuer à faire le travail de journaliste… malgré tout.