Les choses ne se présentent pas bien pour Christiane Taubira, qui stagne autour de 3% dans les sondages. Ce lundi, le président du Parti radical de gauche (PRG), Guillaume Lacroix, a annoncé que son parti se mettait « en retrait » de sa candidature.

« Mon parti politique est allé au bout de sa démarche » et « se met en retrait », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au QG du parti, actant « que plus rien ne pourra se passer du côté des partis et des candidats de gauche ».

L’échec du rassemblement

« Il n’y a pas de cassure, pas de rupture » avec la candidature de Christiane Taubira, s’est-il toutefois défendu, indiquant que « le mandat très clair, depuis le début » était d'« accompagner une dynamique de rassemblement à gauche » et pas de « soutenir spécifiquement » la candidature de l’ancienne garde des Sceaux.

Le président du PRG a répété « regretter avec colère et amertume » l’impasse à gauche, « dans un moment politique dramatique pour le pays », évoquant « des passions morbides à vouloir compter les parrainages plutôt que les électeurs ».

« Porter le combat autrement »

Soutien de Christiane Taubira depuis mi-décembre et jusque-là membre de son cercle rapproché, Guillaume Lacroix « reconnaît » désormais « à la candidate de porter le combat autrement, par la jeunesse, par les citoyens ». « Les élus du PRG sont libres de parrainer comme ils l’entendent », « sans aucune pression », a-t-il encore précisé.

Il a précisé que son parrainage « partira ce soir » en faveur de l’ancienne ministre de la Justice. Le Parti radical de gauche avait pourtant « financé l’amorce de la campagne de Mme Taubira jusqu’à la Primaire populaire », fin janvier, a reconnu Guillaume Lacroix.