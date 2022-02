Nouveau coup dur pour Marine Le Pen dans la course à l’Elysée : après sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, c’est le sénateur Stéphane Ravier qui quitte le navire de sa campagne. L’unique sénateur du RN, figure du parti en Provence-Alpes Côte d'Azur, a annoncé dimanche son ralliement à Eric Zemmour estimant que ses « idées » n’étaient « plus portées par Marine Le Pen ».

« Elles (mes idées) ne sont plus portées par Marine Le Pen et elles sont portées par Eric Zemmour. A partir de là, il est évidemment cohérent, logique, de soutenir Eric Zemmour. Je vais donc soutenir Eric Zemmour dans cette campagne présidentielle », a déclaré l’élu des Bouches-du-Rhône sur Europe1/CNews/Les Echos, précisant que son parrainage en faveur de la candidate d’extrême droite valait « solde de tout compte » et qu’il quittait en même temps le RN où il militait depuis « 30 ans ».

Plus d’informations à venir sur 20minutes.fr…/…