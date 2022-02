L’allusion est presque érotique, à moins qu’elle ne soit une référence aux propos d’Emmanuel Macron lui-même, qui avait « très envie d’emmerder les non-vaccinés » début janvier. Quoi qu’il en soit, sachez que les Jeunes avec Macron ont « très envie de vous »… Le slogan va s’étaler sur une affiche qui sera placardée un peu partout en France ce week-end. Un pas supplémentaire vers l’entrée en campagne du président, après le lancement de la plateforme « Avec vous ! », qui ne comprenait aucune référence directe au locataire de l’Elysée.

📅 J-58. On a très envie de vous ! 🇫🇷 #MacronPresidentDesJeunes pic.twitter.com/ypLFiKByBu — Les Jeunes avec Macron #avecvous (@JeunesMacron) February 11, 2022

Mais cette fois, c’est son fan-club officiel qui est envoyé sur orbite par l’équipe de campagne, déjà active en coulisses. L’affiche a été tirée à plus de 25.000 exemplaires, et montre le visage du président. Ajouté au message racoleur, on a déjà vu plus subtil. Car Emmanuel Macron, qui dispose déjà de 1.050 parrainages validés par le Conseil constitutionnel, n’a toujours pas officialisé sa candidature à l' élection présidentielle. Et s’est tenu très en retrait de la campagne cette semaine, avec des déplacements à Kiev, Moscou puis Berlin.

Il pointe néanmoins largement en tête des sondages, avec 24 % des intentions de vote selon le dernier pointage d’Ipsos, largement devant le trio Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui tournent tous autour de 15 %. Et son déplacement à Belfort, où il a manifesté son intention de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avait tout du lancement d’un premier thème de campagne. Il ne manque plus qu’une déclaration.