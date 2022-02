A moins de deux mois du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron continue de botter en touche sur l’annonce de sa possible candidature. Cette fois-ci, c’est avec une petite boutade que le président s’est dérobé aux questions des journalistes à bord de son avion entre Moscou et Kiev. « Va falloir y songer à un moment », leur a-t-il lancé avec humour.

La crise internationale « prend plus de la moitié de mon temps, voire l’essentiel ces derniers jours », a-t-il ajouté plus sérieusement alors qu’il joue depuis plusieurs jours les médiateurs entre la Russie et l’Ukraine. En se plaçant donc très loin de la campagne présidentielle en France, à seulement deux mois du premier tour. « Là sur cette question il y a une tension suffisamment forte (…), il ne faut pas faire de choses intempestives, il faut les faire au bon moment », a-t-il ajouté en souriant.

Aucun état d’âme pour les autres candidats

En montrant qu’il privilégie son rôle de diplomate en chef, Emmanuel Macron se place ainsi au-dessus de ses rivaux, contraints d’attendre son entrée en lice pour 2022. « Je n’ai pas d’états d’âme », a-t-il insisté, en soulignant les conséquences qu’auraient sur les autres pays, dont la France, le déclenchement d’un conflit entre Russes et Ukrainiens.

Cette grande tournée internationale, peut-être la dernière du quinquennat, devait se terminer mardi soir à Berlin, où Emmanuel Macron devait faire le point sur le dossier russo-ukrainien avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Andrzej Duda.