Entre les instances dirigeantes du Rassemblement national et le sénateur ​marseillais Stéphane Ravier, le torchon brûle officiellement. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien candidat RN aux municipales à Marseille se dit victime d’un « assassinat politique » de la part des instances dirigeantes du parti.

Je vous donne rendez-vous jeudi à 19 h à ma permanence au 66 rue Centrale (13e) pour vous expliquer les détails du coup de couteau dans le dos qui nous a été planté par Paris.

Vous avez toujours pu compter sur moi, aujourd'hui c'est moi qui ai besoin de vous !

Marseille d'abord ! pic.twitter.com/7syhaMmiha — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) February 8, 2022

Un parrainage accordé à Eric Zemmour divise le Rassemblement national à Marseille où le sénateur Stéphane Ravier a dénoncé vendredi « un appel au flingage », après le départ de son groupe au conseil municipal d’un conseiller de Marine Le Pen.

« Un couteau dans le dos »

« Le conseiller spécial de Marine Le Pen m’a planté un couteau dans le dos, en faisant exploser notre groupe au conseil municipal, accuse Stéphane Ravier. On n’a pas hésité ici à appliquer la consigne de Paris de tout faire exploser. Moi, je ne peux accepter cette attaque, cet assassinat politique, cette agression faite aux Marseillaises et aux Marseillais. »

Et d’ajouter : « J’ai eu Jordan Bardella au téléphone. Malheureusement, la conciliation n’a pas abouti. Marseille n’est pas leur priorité. Ça a toujours été notable mais c’est encore plus évident aujourd’hui. Moi, je ne m’y résous pas. Je ne mets pas un genou à terre. Je ne capitulerai pas de voir les oukases parisiens. » Le sénateur marseillais annonce rassembler ses militants jeudi soir. Pour annoncer un possible départ ? Lors de sa visite à Marseille, Eric Zemmour avait été accueilli et escorté par Stéphane Ravier, qui a toujours refusé de critiquer le polémiste.