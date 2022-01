« No more bla bla bla ». Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a présenté, ce samedi lors d’un meeting à Lyon, son programme pour instaurer une « République écologique » qui en finirait avec le « blabla » de l’inaction climatique. Au H7, lieu dédié à l’entrepreneuriat numérique lyonnais, devant 300 personnes, certaines assises sur des cartons, d’autres debout, l’eurodéputé a d’abord présenté son nouveau slogan, « Changeons ! »

« C’est l’appel de la jeunesse à celles et ceux qui détruisent leur avenir », a déclaré Yannick Jadot. « Nous le disons, avec cœur et avec Greta Thunberg et les jeunesses du monde : "No more bla bla bla" », (comprenez, « plus de blabla » donc). Celui qui est crédité d’entre 5 et 7 % dans les sondages, au sein d’une gauche éclatée, a présenté plusieurs de ses quelque 120 propositions, mettant d’abord l’accent sur la transition écologique.

Relocaliser la production de véhicules électriques

Il veut investir « 10 milliards d’euros par an dans la rénovation thermique des logements et des bâtiments publics ». Pour les transports, « nous investirons massivement dans le ferroviaire, à hauteur de quatre milliards d’euros par an », a dit le candidat. Yannick Jadot compte « interdire la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile en 2030, c’est clair, c’est net ! » A la place, il veut un « plan de relocalisation de la production de véhicules électriques »

« Je sais ce qu’est la dépendance à la voiture », a assuré le natif de l’Aisne. « Nous augmenterons de 500 millions d’euros par an le fonds vélo. Chaque jeune se verra prêter un vélo s’il le souhaite, un vélo réparé ou de production française », a-t-il ajouté. Sur le nucléaire, l’écologiste a revendiqué son réalisme : « A mesure que nous déploierons les énergies renouvelables, que les programmes d’économie d’énergie feront leur effet, nous fermerons les réacteurs les plus vieux », a-t-il dit.

Relever le Smic à 1.500 euros nets d’ici 2027

Yannick Jadot a aussi insisté sur son volet social. « L’écologie c’est le jardinage, et la justice sociale ! », a scandé le candidat, citant « la construction de 700.000 logements sociaux sur le quinquennat », un « revenu citoyen » à 920 euros « accessible dès 18 ans », le relèvement du Smic à 1.500 euros nets d’ici 2027. « Je serai le président de l’écologie et du pouvoir de vivre », a-t-il promis.

Yannick Jadot s’en est pris à la « doxa libérale de l’austérité ». Lui veut embaucher « 200.000 personnes dans les services publics », une annonce vivement saluée par les militants. « Aux 10.000 recrutements de policiers prévus, nous ajouterons 100.000 infirmières, 3.000 magistrats, 8.000 agents de tribunaux, 65.000 enseignants scolaires et 8.000 à 10.000 enseignants universitaires », a-t-il détaillé.

Pour le financer, il souhaite notamment créer davantage de tranches d’impôt sur le revenu et un « impôt climatique sur la fortune qui taxera les patrimoines supérieurs à 2 millions », impôt qui selon lui « rapportera 15 milliards d’euros ».