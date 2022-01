En déplacement dans l’Ain à Saint-Vulbas, commune accueillant la centrale du Bugey, Valérie Pécresse a fait de l’énergie le thème de sa visite. La candidate LR à la présidentielle a dénoncé des « décisions irresponsables et incohérentes » comme la fermeture de la centrale de Fessenheim et celle programmée de 12 réacteurs supplémentaires d’ici 2035, diagnostiquant « une vraie catastrophe énergétique » de la France.

La politique énergétique « en zigzag » d’Emmanuel Macron nous « amène droit dans le mur » et « nous n’avons plus l’assurance d’être approvisionnés », a-t-elle lancé à l’issue d’une table ronde organisée par les élus locaux LR à laquelle participaient des industriels et des acteurs de l’ énergie.

De nouveaux EPR à l’horizon

La présidente de la région Ile-de-France a ainsi prôné « un plan de relance gaullien pour l’énergie avec une remobilisation massive du nucléaire », qui implique d’ores et déjà « une réflexion » sur la construction de nouveaux EPR, au-delà des six en projet à horizon 2035. « La première chose que je demanderai à mon Premier ministre, c’est d’établir un grand plan de sauvetage d’EDF, cette très grande entreprise » que « le gouvernement a mis à genoux en prélevant les recettes dont elle a besoin pour ses investissements et le renouvellement du parc nucléaire », a encore critiqué Valérie Pécresse.

Alors que la présidence française de l’UE se poursuivra six semaines après son éventuelle élection, la candidate s’est engagée à y « porter l’inscription du nucléaire dans les énergies décarbonées devant être financées par l’UE ». « L’objectif est de faire reconnaître cette filière comme participant au défi écologique du siècle, le zéro carbone », que « nous n’atteindrons pas » sans ce plan de relance.

L’éolien, une « question très sensible »

La candidate LR s’est montrée plus réservée sur la « question très sensible » de l’éolien : « Sur certains territoires, nous avons atteint voire dépassé le seuil de tolérance de la population » et les éventuels nouveaux champs « doivent se faire » avec son « accord ». Son projet énergétique comprend aussi « bien évidemment les énergies renouvelables », notamment « dans l’approvisionnement local ».

En matière de rénovation thermique des logements, elle a enfin proposé la « fusion » du livret A et du livret de développement durable en un « livret vert » permettant à la Caisse des dépôts et consignations de « financer des prêts ».