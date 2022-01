Emmanuel Macron continue de maintenir le flou à moins de 80 jours du premier tour de la présidentielle. Le chef de l’Etat, qui a entamé lundi une immersion de deux jours en Limousin sur le thème de la ruralité, a seulement indiqué qu’il se prononcera sur sa candidature « en temps voulu ».

« Je vais continuer à me battre jusqu’au bout car on a encore beaucoup de choses à faire », a déclaré le président sortant. En attendant Emmanuel Macron a surtout un objectif depuis lundi : se défaire de son image de président des villes. Après le Cher et l’Allier mi-décembre, puis l’Aisne et le Nord mi-janvier, il poursuit son tour de France, qui le conduira ce mardi en Haute-Vienne après la Creuse lundi, pour présenter son bilan sur les zones blanches, le retour des services publics ou les déserts médicaux.

L’avantage d’une image « au-dessus de la mêlée »

L’officialisation de sa candidature pourrait intervenir d’ici le 15 février, une fois le pic de la vague de Covid-19 passé, permettant d’ici là au chef de l’Etat de rester « au-dessus de la mêlée ». Selon son entourage, il participera ensuite certainement à des émissions de débat, mais pas forcément avec les autres candidats avant le premier tour, même si rien n’est exclu.

Ces 40 dernières années, les déclarations de candidature de président sortant varient de 70 jours (Jacques Chirac en 2002) avant le premier tour à seulement 33 jours (François Mitterrand en 1988).

En tête des intentions de vote au premier tour avec 24,5 % (-1 point en trois jours), Emmanuel Macron reste le favori des sondages devant Marine Le Pen (RN) et Valérie Pécresse (LR), à respectivement 18 % et 16,5 %, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.

La posture actuelle de « presque candidat » du chef de l’Etat est régulièrement attaquée par ses adversaires. Dernière saillie en date de la part de Marine Le Pen sur BFMTV : « Il ne peut pas être candidat à sa réélection et continuer à se comporter comme un président de la République avec tous les avantages que cela procure ».