L’ancien numéro 2 de LR Guillaume Peltier a annoncé ce dimanche qu’il ralliait le candidat d’extrême droite à la présidentielle 2022 Eric Zemmour, « seul candidat de la droite » selon lui, alors qu’il n’a plus « confiance » en la candidate de LR Valérie Pécresse.

« J’ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite », a indiqué le député du Loir-et-Cher à Cnews et Europe 1.

Valérie Pécresse comparée à Emmanuel Macron

« Je n’ai aucune garantie d’un non-ralliement (de Valérie Pécresse) à Emmanuel Macron », a-t-il critiqué, jugeant que « Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c’est la même chose ». Guillaume Peltier se met « en retrait » de LR et appelle « les électeurs » et « les parlementaires LR » à rejoindre Eric Zemmour (Reconquête !).

Début décembre, Guillaume Peltier avait fait des vagues dans son camp en se demandant « comment rester insensible au discours pour la France » d’Eric Zemmour lors de son premier meeting de candidat. Le comité stratégique des Républicains avait alors démis le député LR de sa fonction de vice-président du parti.

Guillaume Peltier, poil à gratter pour les Républicains

Ce n’était pas la première fois que Guillaume Peltier provoquait l’ire des responsables de LR. Fin mai 2021, il avait assuré « porter les mêmes convictions » que le maire de Béziers Robert Ménard, proche du RN. Ce qui lui avait valu d’être démis de son poste de numéro deux de LR.

Puis, fin novembre, alors qu’il affichait son soutien pour Eric Ciotti au congrès de LR, il avait déclaré qu’il « ne souhaite plus d’étanchéité avec les électeurs d’Éric Zemmour et de Marine Le Pen ».