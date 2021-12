Une abstention record, un résultat non reconnu par les indépendantistes. Si les trois référendums prévus par les accords de Nouméa ont vu trois fois la victoire du non à l’indépendance, la situation est loin d’être apaisée en Nouvelle-Calédonie. Les Néo-Calédoniens que nous avons interrogés restent très divisés, au lendemain de la publication des résultats. « Croire que l’aspiration indépendantiste disparaîtra au lendemain de ce troisième référendum est complètement illusoire, affirme Dimitri, fervent soutien des indépendantistes. L’exécutif français a voulu passer en force, et il comprendra vite que ça ne marche pas comme cela en Nouvelle-Calédonie. »

Le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) avait en effet appelé à reporter le scrutin à cause de l’épidémie de Covid-19, qui, selon lui, a empêché de « mener une campagne équitable ». Devant le refus du gouvernement, le FLNKS a appelé à boycotter le scrutin. Résultat, 43,90 % des électeurs se sont déplacés pour voter, contre 73,68 % en 2018 et 79,63 % en 2020.

La crainte d’une montée des violences

« L’abstention est un véritable gâchis, mais ce refus d’obstacle unilatéral ne doit en aucun cas bafouer l’avis d’une majorité de la population, soutient de son côté Matt. Trente ans de protocole [les accords de Nouméa ont été signés en 1998], les résultats des deux premiers référendums… C’est trop facile de n’accepter un résultat que lorsque celui-ci nous arrange. »

Alors que le scrutin s’est déroulé sans incidents, certains, comme Michel, redoutent une montée des violences. « A mon humble avis, M. Macron s’est trop rapidement félicité des résultats. Je crains que la tension ne monte dans les jours et semaines à venir dans des endroits qui restent chauds, comme Saint-Louis, Canala et tout le Nord en général. » « A mon avis, les clivages vont se renforcer, et j’ai peur que nous repartions vers de nouveaux événements en Nouvelle-Calédonie, renchérit Charles. Construire un destin commun, c’est faire des propositions de chaque côté, discuter ensemble et prendre l’autre en considération. »

« Partage de la souveraineté »

Pour Stéphane, Français vivant dans l’archipel depuis dix-huit ans, le problème est avant tout économique : « Le problème principal est la vie extrêmement chère. Une partie de plus en plus importante de la population vit dans la pauvreté, alors qu’une autre roule en Porsche ou en Jaguar. Si on règle ce problème de vie chère en Nouvelle-Calédonie, il n’y aura plus jamais de souci. »

Alors qu’Emmanuel Macron a indiqué dans son allocution télévisée que, désormais, s’ouvre une « période de transition de dix-huit mois » pour «bâtir un projet commun », Dimitri plaide pour la notion de « “ pays associé” défendue par l’ex-ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, où un partage de la souveraineté est évoqué. Cela serait, à mon avis, le compromis qui calmerait les ardeurs indépendantistes et rassurerait les loyalistes, puisqu’il y aurait toujours un lien fort avec la France. »