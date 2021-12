Savigny-sur-Orge est de retour dans l’escarcelle de la droite. Les Républicains ont repris dimanche la mairie de la quatrième ville de l'Essonne aux écologistes. Appelés aux urnes lors d’une élection partielle, ses habitants ont choisi Alexis Teillet ( LR), devant le maire invalidé Jean-Marc Defrémont ( EELV).

D’après les résultats transmis dans la soirée par la mairie, Alexis Teillet gagne avec 42,13 % des voix lors de ce scrutin qui a enregistré un taux de participation à 33 %, le maire sortant obtenant 38,97 %.

Une mairie à droite depuis une trentaine d’années

En juin 2020, l’écologiste avait été élu à 34 %, ravissant la ville de près de 37.000 habitants à Eric Mehlhorn (LR), et plus généralement à la droite qui la dirigeait depuis plus d’une trentaine d’années. Mais en octobre dernier la justice a décidé d’annuler cette élection. Selon le Conseil d’Etat, elle avait été faussée à cause d’un autre candidat, accusé de fraude, et devait être réorganisée.

Dimanche, deux autres candidats étaient également en lice : Alexis Izard (LREM), qui a obtenu 10,12 % des suffrages, et Olivier Vagneux (sans étiquette) 8,76 %. Le nouveau maire Alexis Teillet est conseiller départemental de l’Essonne. Il a également été l’adjoint de l’ancien maire Eric Melhorn.