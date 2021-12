Oubliés les désaccords du passé. Dans une interview accordée ce dimanche au JDD, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez affirme que son soutien à Valérie Pécresse « sera total » en vue de la prochaine élection présidentielle. « Je serai pleinement engagé dans cette campagne », affirme-t-il encore, estimant que la candidate LR est désormais la seule à pouvoir « stopper le déclin français ».

Valérie Pécresse a récemment réalisé une forte poussée dans les instituts de sondage, qui la placent désormais en deuxième position du premier tour. Et la donne comme possible vainqueur au second tour face à Emmanuel Macron.

Selon Laurent Wauquiez, Eric Zemmour, qui reculerait dans ces mêmes sondages, « ne peut pas gagner la présidentielle » car il « confond fermeté et brutalité ». Voter pour lui « permettra à Emmanuel Macron de poursuivre sa politique qu’il mène », estime-t-il. Et de conclure : « Les outrances ne font pas la force des convictions ».