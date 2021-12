C’était son premier meeting de campagne. Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a déclaré vouloir « donner à la France un président du climat » contre « les paniques identitaires » manipulées selon lui par la droite et l’extrême droite, ce samedi à Laon.

« J’entends les divisions, les peurs, qui s’emparent du pays », manipulées par l’extrême droite et la droite afin « d’embraser la France à des fins de panique identitaire », a tonné l’eurodéputé, accompagné de sa porte-parole, Delphine Batho. Il leur a opposé son « alternative heureuse », celle qui « organise une lutte intransigeante pour l’environnement ». « L’écologie ce n’est pas une longue pénitence, une punition, ce n’est pas prendre une douche froide une fois par mois dans le noir », a ironisé le candidat.

De nombreuses allusions à la candidature d’Eric Zemmour

C’est « faire prévaloir la vie, la jeunesse et l’avenir, contre ceux qui veulent organiser le suicide français », a-t-il dit en référence au titre d’un ouvrage du candidat d’extrême droite Eric Zemmour. « L’extrême droite sous toutes ses formes et la droite française qui tourne le dos à son héritage gaulliste doivent savoir qu’elles trouveront en face les forces sereines et déterminées de la vie, de l’écologie », a scandé Yannick Jadot.

Il a insisté : « Notre France n’est pas celle des anti-dreyfusards, des collabos, de la défaite, dont la devise est racisme, antisémitisme et révisionnisme ». « Nous gagnerons en rassemblant et en réconciliant les Français », a dit Yannick Jadot. « Nous sommes percutés par les chocs climatiques, jamais nous n’avons été autant fragilisés et ces chocs se contrefichent des frontières, des nationalités et des identités », a lancé Yannick Jadot.

« La planète brûle avec les mégafeux, coule avec les inondations, ce dérèglement climatique est sans aucun doute le plus grand défi de notre siècle, défi universel parce qu’on touche à notre destin d’humain, de terrestre », a-t-il ajouté. « Nous avons l’opportunité historique non pas d’aggraver les divisions, mais de réunir, de rassembler » sous l’égide de la « République écologique ».