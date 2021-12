Yannick Jadot a été on ne peut plus clair ce jeudi matin sur Europe 1. « Non, je ne participerai pas à une primaire de la gauche », a répondu le candidat écologiste à sa concurrente socialiste Anne Hidalgo qui l’avait proposée la veille afin de désigner un candidat unique pour la présidentielle. Chez la maire de Paris, créditée d’entre 3 et 7 % des intentions de vote dans les sondages, « il y a la volonté de sortir de l’impasse par une idée surprise », a-t-il raillé.

Alors que les sondages lui donnent une fourchette de 6 à 9 % des intentions de vote, Yannick Jadota souligné qu’il avait « déjà fait une primaire » en septembre. « Quand les écologistes ont retiré leur candidature en 2017 (lui-même au profit de Benoît Hamon, NDLR), ils n’ont pas essayé de trouver un tour de passe-passe passe », a-t-il dénoncé. Une nouvelle primaire, portée notamment par le mouvement citoyen « Primaire populaire », « ce n’est pas le choix des écologistes, qui est de rassembler très largement autour d’idées fortes » résumées dans « l’écologie », a déclaré l’eurodéputé.

La gauche historiquement bas dans les sondages

Renonce-t-il donc à l’idée de rassemblement ? « Pas du tout », a rétorqué Yannick Jadot. « Je m’adresse aux électeurs socialistes, aux progressistes et aux humanistes : la dynamique qui peut gagner cette élection présidentielle, qui reprend les idées progressistes en ajoutant les enjeux essentiels de l’écologie, c’est le programme que nous portons ».

Le refus de Yannick Jadot, « ce n’est pas responsable », « il veut continuer à désespérer un peu plus les électeurs de gauche et écologistes ? », a dénoncé sur Public Sénat le porte-parole d’Anne Hidalgo Stéphane Troussel. « Qu’est ce qui a fait nos victoires dans les élections locales ? C’est le rassemblement », a-t-il ajouté. La gauche est actuellement donnée à un niveau historiquement bas par plusieurs sondages, et est fragmentée en sept candidatures dont deux à l’extrême gauche.