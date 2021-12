Rodé aux débats télévisés, Eric Zemmour va toutefois expérimenter son premier en tant que candidat à la présidentielle. Ce jeudi à 21h05 dans « Elysée 2022 » sur France 2, l’ancien éditorialiste se pliera à l’exercice de sa première grande émission politique avec un duel face au ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

Mardi, le candidat d’extrême droite à l’Elysée avait expliqué avoir annulé un déplacement en région lyonnaise en partie pour préparer ce rendez-vous médiatique. « J’ai une émission importante jeudi soir, il faut que je travaille. Moi, vous savez, je prépare les choses, je suis un laborieux », disait-il sur BFMTV.

Amener Zemmour sur des sujets techniques

« Plusieurs ministres étaient candidats » pour débattre avec Éric Zemmour, indique un cadre de la majorité. « Le Maire est un bon choix car il a une capacité de recul et de théorisation, mais il saura aussi l’emmener sur des sujets plus concrets et techniques » sur le plan économique. « Jusqu’ici, Zemmour ne s’est pas emmerdé avec les détails », commente ce marcheur.

L’ancien éditorialiste devrait à nouveau être interrogé sur les incidents survenus lors de son meeting politique, tout comme sur son rapport aux médias. La semaine dernière, il était apparu tendu lors de son premier entretien de candidat au JT de 20 heures de TF1, puis avait tenu des propos insultants à l'encontre du journaliste Gilles Bouleau après l’interview.

Fin septembre Eric Zemmour, qui n’avait alors pas encore annoncé sa candidature, avait débattu avec le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon sur BFM-TV devant 3,8 millions de téléspectateurs, un carton d’audience pour la chaîne qui réalisait là le deuxième meilleur score de son histoire.