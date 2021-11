Pour Emmanuel Macron c’était l’égalité entre les femmes et les hommes, pour Anne Hidalgo, cela serait « la santé mentale ». La candidate à la présidentielle a annoncé quelle sera, si elle est élue à l’élection présidentielle en mai, la « grande cause » de son mandat. « La santé mentale est la grande oubliée des questions de santé publique en France », a déploré vendredi à Créteil la maire de Paris socialiste.

Anne Hidalgo fera ses propositions sur la santé « en janvier », a-t-elle dit, en indiquant être actuellement « dans une phase de discussions et d’écoute ». La candidate, en déplacement à l’hôpital intercommunal de Créteil puis dans une Maison de l’Adolescent, a rencontré des médecins d’urgences psychiatriques, des psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs et associations, qui lui ont fait part d’un manque de lits et de personnels.

Ne plus penser l’hôpital comme « une entreprise privée »

« Il faut beaucoup de moyens humains, plus de formation », a expliqué le professeur Nathalie Presme, responsable de l’unité de périnatalité parent-bébé. « On a besoin de temps et de personnel, la psychiatrie, cela demande du temps », a martelé le professeur Christophe Recasens, responsable de l’unité autisme.

« Il faut arrêter avec cette logique qui consiste à penser que l’hôpital est une entreprise privée comme une autre et à vouloir faire des économies de court terme. Il faut sortir de ces conneries-là », a répondu la candidate, disant vouloir « remettre de l’humain partout ». Après avoir rencontré des professionnels de la santé mentale le jour de son annonce de candidature début septembre à Rouen, elle dit avoir « repéré ce sujet depuis longtemps, en tant qu’élue », avant et après la crise du Covid, qui a « encore aggravé la situation ».

Alors que quelques centaines de professionnels ont manifesté jeudi devant le ministère de la Santé et qu’Emmanuel Macron a débuté son déplacement dans les Hauts-de-France par une maison de santé à Aulnoye-Aymeries (Nord), Anne Hidalgo répète régulièrement que « la santé, comme l’éducation, sont deux piliers essentiels » d’une société, mais qu’ils sont aujourd’hui « abîmés ». Elle était attendue en fin d’après-midi dans une école des Lilas (Seine-Saint-Denis) pour discuter avec des enseignants et des parents d’élèves.