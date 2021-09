Pour « une écologie ouverte ». Le député écologiste et ex-LREM, Matthieu Orphelin a apporté ce samedi son soutien à l’eurodéputé Yannick Jadot pour la primaire écologiste de septembre, estimant qu’il « incarne le mieux une écologie ouverte » et « qui rassemble » en vue de l’élection présidentielle, dans une déclaration transmise à l’AFP. « C’est une responsabilité forte pour les écologistes que d’ être crédibles et de porter la victoire en 2022 pour répondre » aux attentes des Français sur les questions environnementales, estime Matthieu Orphelin.

Selon lui, Yannick Jadot, qui affrontera au premier tour de la primaire, dans un vote en ligne du 16 au 19 septembre, le maire de Grenoble Eric Piolle, la députée Delphine Batho, l’ex-numéro 2 d’EELV Sandrine Rousseau et l’entrepreneur Jean-Marc Governatori, « portera dans cette campagne l’écologie des solutions, qui améliore la vie des gens, l’écologie radicalement positive ».