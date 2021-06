Si Laurent Wauquiez est arrivé en tête des 12 départements de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, et si plus d’un électeur sur deux a glissé un bulletin de vote en sa faveur, les votes restent toutefois disparates d’une ville à l’autre. En témoignent les résultats enregistrés ce dimanche soir à Lyon et Grenoble, les deux plus grandes villes de la région, dirigées actuellement par les écologistes.

Un an après les élections municipales, Lyonnais et Grenoblois ont fait à nouveau le choix de placer les Verts en tête de leurs votes. La candidate écologiste Fabienne Grebert a obtenu 62,73 % des voix à Grenoble, fief d’Eric Piolle, relayant ainsi Laurent Wauquiez à plus de 30 points (30,29 %) et Andrea Kotarac très loin derrière. La tête de liste du RN atteint à peine les 7 % puisqu’il totalise précisément 6,99 % des suffrages.

A Lyon, les urnes ont livré le même verdict. Les Gones, qui avaient élu l’été dernier Grégory Doucet à la mairie, ont placé Fabienne Grebert en tête de leurs suffrages. Avec 47,63 %, l’élue écologiste s’impose d’un cheveu face à Laurent Wauquiez (45,4 %). Andrea Kotarac obtient de son côté 6,95 % des voix.