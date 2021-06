La gauche a perdu un bastion. Mais elle en a gagné un autre. Dans l’ombre du scrutin régional, es élections départementales ont parfois eu du mal à exister en Bretagne comme ailleurs. Dans la région, le scénario de cette élection fonctionnant par système de canton était pourtant plus palpitant que son homologue régionale. Les principaux enseignements ? La gauche perd le Finistère mais gagne les Côtes d’Armor. En Ille-et-Vilaine, la majorité socialiste sortante va devoir négocier avec EELV. Quant au Morbihan, il reste fidèle à la droite.

Seuls deux des quatre départements bretons – Morbihan et Ille-et-Vilaine – ont conservé dimanche leur majorité sortante à l’issue des élections départementales, la droite ayant remporté le Finistère sur le fil, tandis que les Côtes-d’Armor virent largement à gauche.

Fin d’un règne de vingt-trois ans dans le Finistère

Le Finistère, à gauche depuis vingt-trois ans, repasse à droite de justesse avec 28 sièges contre 26 à gauche. Le département était dirigé par Nathalie Sarrabezolles (PS). L’abstention a atteint 63,24 % contre 64,45 % au premier tour.

Dans les Côtes-d’Armor, l’union de la gauche a en revanche largement ravi à la droite et au centre la majorité qu’elle avait perdue en 2015 avec 38 des 54 sièges à pourvoir et 19 cantons sur 27. C’est dans ce département présidé par Romain Boutron (LR) que l’abstention a été la moins forte (59,69 %). Elu depuis 2008, Christian Coail est candidat à la nouvelle présidence.

Le Morbihan dirigé par le président DVD François Goulard, qui ne se représentait pas, a gardé le cap dimanche, avec 32 sièges à droite sur les 42 à pourvoir. La gauche a résisté, notamment à Lorient. C’est le patron de l’Union cycliste internationale (UCI) et maire de Sarzeau David Lappartient qui devrait prendre la présidence.

Les départementales en Bretagne

Pas de changement non plus en Ille-et-Vilaine, où la gauche conserve la majorité de ce département présidé par le PS depuis 2004, avec 34 sièges sur les 54 à pourvoir. A noter la forte poussée des écologistes, qui remportent cinq des six cantons rennais, souvent face à des ténors du PS local. En dehors de Rennes, une forte majorité des cantons sont restés fidèles à leurs choix des précédentes élections. Le président sortant Jean-Luc Chenut (PS), réélu dans son canton, devra négocier avec les Verts pour garder la main.