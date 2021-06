Résultats des régionales EN DIRECT : Abstention et prime au sortant...

7h37 : On part pour un petit tour des régions avec nos journalistes locaux et on commence par les Pays de la Loire où la gauche avec l'écologiste Matthieu Orphelin accuse le coup

Forte de l'union des listes de Matthieu Orphelin (18,7 % au premier tour) et de Guillaume Garot (16,3 % au premier tour), elle pensait vraiment pouvoir « aller chercher la victoire » ce dimanche. Mais c’est bien la présidente sortante Christelle Morançais (LR) qui sort vainqueur de ce second tour et est réélue avec 46,4 % des voix. Frédéric Brenon vous en dit plus ici.