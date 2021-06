François Bayrou, le président du MoDem, a jugé ce dimanche que les résultats des régionales sont « un coup de semonce » pour « la démocratie » et « la majorité », recommandant à l’exécutif de ne pas « passer par-dessus l’élection et recommencer comme c’était avant ».

« Le coup de semonce que les Français ont adressé s’adresse aussi à ceux qui sont aux responsabilités, parce que les Français n’ont probablement pas perçu le cap qu’ils avaient reconnus au moment de l’élection du président de la République », a-t-il analysé sur LCI.

« Les Français ne se reconnaissent plus dans la manière dont le pays est organisé »

« L’abstention c’est la manifestation d’une opinion, d’un retrait, je ne pense pas que l’abstention soit une désinvolture », a commenté l’éphémère ministre de la Justice d’Emmanuel Macron. « Les Français ne se reconnaissent plus dans la manière dont le pays est organisé », a-t-il également commenté, assurant que « personne n’arrive à comprendre la différence entre régions et départements, avec deux élections différentes, selon deux lois électorales différentes. »

« Il faut que nous reprenions la question de l’organisation de notre démocratie locale », « infinement embrouillée par des strates successives où les électeurs n’arrivent pas à se reconnaître », a réclamé François Bayrou.

« C’est quand même absolument incroyable, que dans un pays comme le nôtre, on ait des autorités nationales qui continuent à nous expliquer que "non le vote par correspondance ça ne se fera pas" », s’est-il exclamé, prenant comme exemple les élections présidentielles américaines de 2020 où plus de 100 millions d’électeurs ont voté par correspondance ou de manière anticipée.