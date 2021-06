Le président des Républicains Christian Jacob a estimé ce dimanche que la droite était « aujourd’hui clairement la seule force d’alternance » après le deuxième tour des élections régionales qui a vu la droite maintenir ses positions, sauf à La Réunion.

« C’est une formidable victoire pour nous les Républicains, c’est un effondrement du Front (Rassemblement) national et une humiliation pour La République en marche », a-t-il déclaré sur France 2, soulignant que la droite avait gagné « les municipales (…) les sénatoriales, les législatives partielles, les départementales les régionales ».

« Un Waterloo politique pour Emmanuel Macron »

Le président des sénateurs LR Bruno Retailleau a pour sa part salué sur twitter « une grande victoire pour la droite et le centre et un Waterloo politique pour Emmanuel Macron », ajoutant que « plus qu’une simple défaite, c’est un revers cuisant », pour le président de la République.

« A ceux qui en doutent encore, la droite est plus que jamais debout ce soir », a abondé le président du groupe LR à l’Assemblée nationale Damien Abad dans un tweet, estimant qu'« unis, nous pouvons plus que jamais gagner l’élection présidentielle. Les résultats de ce soir sont très encourageants ».