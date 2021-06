A la Réunion, Huguette Bello, à la tête d’une liste d’union de gauche, a revendiqué ce dimanche soir sa victoire au second tour des régionales face au président de région sortant Didier Robert (DVD), en faisant la première région du scrutin qui a basculé.

« Le résultat signe notre victoire, la victoire des Réunionnais, nous obtenons près de 51 % des suffrages », a déclaré Huguette Bello à l’antenne de Réunion la 1ère. La gagante, maire divers gauche de Saint-Paul (ouest de l’île), arrivée en deuxième position au premier tour des régionales le 20 juin (20,74 %), derrière Didier Robert, avait fusionné sa liste avec celles de la maire PS de Saint-Denis, Ericka Bareigts, arrivée troisième (18,48 %) et du divers gauche Patrick Lebreton (7,78 %).

Des félicitations de toute la gauche

« Je remercie infiniment l’ensemble des co-listiers de la liste d’union que je conduis. (…) je n’oublie pas non plus ceux des listes du premier tour qui ont dû se désister pour permettre cette union et la victoire des forces du rassemblement », a ajouté Mme Bello.

Bien que la préfecture de la Réunion n’ait pas encore divulgué les chiffres officiels, de nombreux hommes et femmes politiques ont déjà félicité sur twitter Huguette Bello pour sa victoire, comme Clémentine Autain, candidate LFI-PCF aux régionales en Ile-de-France, le député LFI Eric Coquerel ou Ian Brossat, porte-parole du PCF. « Bravo chère@HuguetteBello c’est toi qui donne sa première victoire à la gauche ce soir ! », déclare Olivier Faure, patron du PS.

« C’est la reconnaissance d’un engagement de toute une vie au service des Réunionais-es pour ma collègue Huguette Bello », assure Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Quant au candidat de La France insoumise à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, il exprime « la joie du magnifique résultat obtenu à la Réunion dans l’océan indien par Huguette Bello, femme hors du commun, exceptionnelle leader politique », qui « a su de la manière la plus ouverte et la plus loyale qui soit tendre la main aux communistes et aux socialistes ». Pour lui « commence après dix années de gouvernement de droite de cette région une ère nouvelle ».