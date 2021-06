L’eurodéputé Europe Ecologie-Les Verts (EELV) Yannick Jadot a estimé que le bloc « écolo et de gauche », tout comme la droite, sortait « renforcé » des élections régionales, ce dimanche sur TF1.

« Il y a en fait deux blocs qui sortent renforcés de ces élections », a-t-il déclaré, saluant le bon score des Verts : « Le bloc de droite incontestablement, mais il y aussi le bloc écolo et de gauche, et on est au fond autour de 34-35 % ». « Demain commence une autre élection », a ajouté Yannick Jadot, possible candidat à l’élection présidentielle.

De son côté, le candidat écologiste en Ile-de-France Julien Bayou a affirmé sur Twitter que « l’écologie est la seule force dynamique ». Saluant un résultat « très encourageant » aux régionales, Julien Bayou, qui a porté la liste d’union de la gauche en Ile-de-France arrivée deuxième derrière la liste de droite de Valérie Pécresse, s’est réjoui que « la gauche et l’écologie (soient) de retour » en vue des prochaines échéances électorales.