Victoire à la sortante. La candidate de Libres ! soutenue par Les Républicains (LR) Valérie Pécresse a remporté le second tour des élections régionales en Ile-de-France avec 45,5 % des suffrages, selon une estimation Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI. C’est un chiffre presque équivalent à son score de 2015, où elle affichait 44 % de voix. Un autre sondage Elabe lui donne un score similaire, avec 44,9 % des voix.

En revanche, la liste d’union de gauche menée par l’écologiste Julien Bayou, allié à la candidate soutenue par le PS Audrey Pulvar et la candidate de LFI Clémentine Autain, ferait seulement 34 % selon l’Ifop (33,3 % selon Elabe). En 2015, le candidat PS Claude Bartolone raflait 42 % des suffrages, soit huit points de plus.

« J’ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens »

Le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella est encore plus loin derrière, avec seulement 11 % des voix (11,4 % selon Elabe), bien moins que les 20 % que fait le RN au niveau national, et en recul par rapport son prédécesseur Wallerand de Saint-Just, qui cumulait 14 % au second tour. Quatrième sur le podium, le candidat LREM obtiendrait 10 % selon l’Ifop (10,5 % selon Elabe).

« A tous, je voudrais vous dire que je continuerai à diriger la région comme je l’ai fait depuis six ans, j’ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens », a commenté Valérie Pécresse après ces premières estimations.