La dynamique du premier tour a été confirmée. La présidente sortante Christelle Morançais (Les Républicains) est réélue ce dimanche soir à la tête du conseil régional des Pays-de-la-Loire​, selon un sondage Ipsos Sopra Steria sorti des urnes de ce second tour. Avec 46,3 % des voix, la candidate, 46 ans, devance largement la liste de Matthieu Orphelin (EELV-PS-LFI) qui, elle, ne totaliserait que 34,5 %. Un écart suffisamment conséquent pour ne pas douter du résultat définitif lequel ne sera connu qu'en fin de soirée.

Avant d'aller retrouver ses militants place Graslin à Nantes, Christelle Morançais a d’ailleurs revendiqué sa victoire dès 20h10, depuis l’hôtel de région. « Je remercie les électeurs qui m'ont fait confiance et tiens à dire à ceux qui n’ont pas voté pour moi que je serai une présidente de rassemblement, a-t-elle commenté, sereine. J'ai mené une campagne de sincérité, avec beaucoup de détermination et aussi d'humilité. Une victoire face à une gauche rassemblée, une gauche dure, une gauche de la décroissance qui a perdu sa boussole. Cette victoire me donne encore plus de force pour me battre pour cette belle région. »

Première victoire sur son nom

La présidente de région a tenu à adresser un message à la droite. « Cette droite libérale, européenne, centrale, forte sur le régalien, quand elle est unie, elle gagne. Elle ne doit pas se rétrécir. Elle doit au contraire s'ouvrir. Ça ouvre beaucoup de perspectives. »

La victoire des Républicains ce dimanche soir s'explique en partie par un report des voix favorables à droite. Créditées respectivement de 10,8% et de 8,3%, la liste RN d'Hervé Juvon et la liste LREM de François de Rugy voient en effet leur score s'effriter par rapport au premier tour.

Pour rappel, il s’agit de la première victoire électorale de Christelle Morançais sur son nom aux régionales puisqu’elle avait pris le relais de Bruno Retailleau, contraint par la loi sur le cumul des mandats, en octobre 2017.

Retrouvez ici les résultats du second tour des régionales en Pays-de-la-Loire