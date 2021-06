A l’occasion du second tour des élections départementales, 20 Minutes s’organise pour couvrir au mieux cette élection avec nos onze rédactions locales.

Grâce à notre carte de France, qui évoluera en temps réel tout au long de la soirée, vous pourrez suivre en direct les premiers résultats de votre département. Quand les résultats nous seront parvenus, vous pourrez ensuite prendre connaissance des votes de votre commune et les comparer par rapport aux résultats complets de votre canton et de votre département.

En attendant les résultats complets, nous vous proposons de suivre notre live national sur les élections régionales et départementales ou l’un de nos lives régionales alimentés par nos onze rédactions locales. Vous y trouverez les premières estimations des élections régionales et départementales ainsi que les premières réactions des candidats.

Ci-dessous les lives de nos rédactions locales :

Résultats du second tour des élections régionales en Ile-de-France

Résultats du second tour des élections régionales en PACA

Résultats du second tour des élections régionales en Nouvelle Aquitaine

Résultats du second tour des élections régionales en Bretagne

Résultats du second tour des élections régionales dans les Hauts-de-France

Résultats du second tour des élections régionales dans le Grand Est

Résultats du second tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes

Résultats du second tour des élections régionales en Occitanie

Résultats du second tour des élections régionales en Pays-de-la-Loire

Rappel du fonctionnement des élections départementales

Afin d’être élu au premier tour, un binôme doit obtenir au minimum la majorité absolue des suffrages exprimés, et ce nombre de suffrages exprimés doit représenter au moins un quart des inscrits. Si ces conditions ne sont pas réunies, un second tour est organisé, où peuvent se maintenir les binômes ayant obtenu un nombre de suffrages supérieur à 12,5 % des inscrits. Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix au second tour est alors élu.