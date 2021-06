Bis repetita. En obtenant 52,7 % des suffrages selon une première estimation IFOP-Fiducial pour TF1 et LCI, Xavier Bertrand a été largement réélu président de la région Hauts-de-France dimanche soir à l’issue d’ un second tour des régionales encore marqué par une large abstention (67,2 %). Le candidat divers droite devance le candidat du RN Sébastien Chenu (25,9 % des suffrages) et Karima Delli, la candidate de la gauche unie qui obtient 21,4 % des voix. Dans un discours effectué depuis sa ville de Saint-Quentin, Xavier Bertrand a esquissé un discours de candidat à la présidentielle.

« Je veux m’adresser à cette France que l’on refuse de voir et d’entendre et qui s’est abstenue dimanche Le cri de la France à qui l’on demande toujours plus d’efforts et qui ne reçoit en retour que mépris et indifférence. Le cri de la France qui compte chaque euro pour boucler ses fins de mois et qui ne comprend pas comment on peut être à la fois le pays qui paye le plus d’impôts et où les services publics s’effondrent. C’est à vous les invisibles, les silencieux à qui je m’adresse », a lâché sur un ton grave un président de région réélu et déjà tourné vers la présidentielle de 2022.

Lancé vers la présidentielle

Il faut dire qu’avec ce large succès, Xavier Bertrand peut souffler un grand coup. S’il est un candidat déclaré à l’Elysée depuis plusieurs mois, il avait conditionné sa candidature à sa réélection à la présidence des Hauts-de-France. Sa large victoire aux régionales ce dimanche soir lance parfaitement sa campagne vers l’élection suprême.

