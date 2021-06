Pour ce second tour des élections régionales dans le Grand-Est, une fois encore marqué par 70 % d’abstention,Jean Rottner (LR), président sortant, serait élu avec 41% des voix selon les premiers résultats partiels dans de la préfecture. Pas vraiment une surprise tant il avait pris de l’avance lors du premier tour dimanche 20 juin avec plus de 10 points sur son poursuivant, le candidat du Rassemblement National Laurent Jacobelli. Le candidat Les Républicains, donné favori dans les sondages, a fait la course en tête et devancerait Laurent Jacobelli (RN) avec plus de 28% des voix, l’écologiste Eliane Romani (environ 19 %) et la ministre Brigitte Klinkert (environ 12 %).

Même si moins d’un tiers des suffrages s’était exprimé lors du premier scrutin, le candidat avait déposé une liste identique à celle du premier tour et invitait tous les démocrates et républicains de la région à lui apporter son soutien ce dimanche. Il semble qu’il a été entendu.