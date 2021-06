Une élection dans un fauteuil avec plus de 40 % des voix. Il n’y avait guère de suspense pour ce second tour des élections régionales dans le Grand-Est, tant Jean Rottner (LR), président sortant, avait déjà pris de l’avance lors du premier tour dimanche 20 juin avec 10 points d’avance sur son poursuivant le candidat du RN Laurent Jacobelli. Il remporte ce soir cette élection et distance Laurent Jacobelli RN (28 %), l’écologiste Eliane Romani, plus de 20 % et la ministre Brigitte Klinkert (12 %).

Jean Rottner garde la victoire modeste

Le candidat Jean Rottner, finalement élu ce 27 juin avec plus 40 % des voix, avait refusé de fusionner sa liste pour battre le Rassemblement national, son poursuivant. Encore moins avec celle qui était attendue : la liste de la ministre Brigitte Klinkert (LREM). Klinkert s’est donc maintenue au second tour et a légèrement amélioré son score avec environ 12 % des voix. De quoi avoir une quinzaine d’élus à la Région.

Ce dimanche soir, on restait modeste au QG du candidat LR à Strasbourg après une victoire nette mais un taux d’abstention qui frôle les 70 %. Jean Rottner a notamment déclaré avoir été « placé en tête d’un scrutin compliqué, d’une abstention dont personne ne peut se satisfaire » et qui « oblige à être au plus près des préoccupations » des concitoyens, « à construire le meilleur » pour chacun, « à redonner confiance. » Sous les applaudissements, l’élu a surtout lancé, à l’adresse de ceux qui veulent la fin du Grand-Est, que ce résultat « illustre cependant une volonté. Celle d’être dans le présent et de ne pas s’appesantir dans des postures du passé dont la population ne veut pas. Ils nous ont placés en tête parce que refaire le match du passé et du redécoupage administratif n’a plus de sens à leurs yeux. »

Le RN distancé

Le résultat au premier tour du candidat RN Laurent Jacobelli, 21 % des voix, laissait déjà présager d'une déconvenue. Toujours deuxième ce 27 juin avec un peu moins de 27 % des voix, il a bénéficié d’un report des votes des Patriotes de Florian Philippot. Insuffisant quand même. Le RN va perdre de nombreux postes dans la future assemblée régionale car son score est largement inférieur à celui de 2015 (36 %). Le RN reste cependant « le premier opposant, déterminé et résolu » avec 34 élus à la Région, souligne Laurent Jacobelli. Des opposants qui « marqueront à la culotte » l’équipe en place.

Des écolos qui font leur retour à l’assemblée régionale

Eliane Romani n’avait pas souhaité faire d’alliance non plus, malgré un certain rapprochement avec l’Appel Inédit d’Aurélie Filippetti au soir du premier scrutin. Avec moins de 21 % des voix, un résultat qui n’est pas à la hauteur de celui espéré, a indiqué sur le plateau de France 3 Eliane Romani, les écologistes ont de quoi revenir au siège de la Région. Ils l'avaient quitté depuis 2015. Des écologistes dénonçaient ce dimanche soir une « désorganisation totale » à propos de la distribution des professions de foi, parfois « manquantes », mal distribuées, « de bulletins manquants ». Inquiets de « l’impact de cette désorganisation sur les résultats » et qui « pourrait remettre en cause la sincérité du scrutin », ils pourraient même déposer des recours.