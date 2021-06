Personne ne s’attendait à un tel écart. Pas même l’entourage de Renaud Muselier visiblement, à en croire les réactions de joie teintée de soulagement de son entourage, dans son QG de campagne à Marseille, lorsque 20 heures sonnent.

« Le résultat de ce second tour a démenti tous les sondages et déjoué tous les pronostics ce soir, lance le président LR sortant, à l’arrivée à son QG, vers 20h45. J’ai gagné et nous avons gagné ». Selon les premières estimations, la victoire de Renaud Muselier face à son adversaire RN Thierry Marian est écrasante, là où les sondages d’entre-deux-tours laissaient présager un duel serré.

La liste de droite, alliée à LREM est créditée de 56,8 % par l’Ifop, 57 % par Elabe, 57,2 % par Harris interactive et 57,7 % par Ipsos Sopra-Steria, selon leurs premières estimations.

C’est « la victoire de tous ceux qui ont voté aujourd’hui, souvent au-delà de leurs appartenances politiques, idéologiques », estime Renaud Muselier, en référence au retrait de la liste d’union de la gauche en sa faveur, face à l’extrême droite représentée par le chef de file du Rassemblement national Thierry Mariani.