Elections régionales EN DIRECT : Les bureaux de vote viennent de fermer dans la majorité des communes…

18h20 : Le point en Bourgogne-Franche-Comté

C’était une des surprises du premier tour : voir la sortante PS, Marie-Guite Dufay, arriver en tête avec 26,5 % des voix, contre « seulement » 23,2 % au RN de Julien Odoul. Dimanche dernier, le total des listes de gauche a atteint plus de 41 %. Presque 44 % si on ajoute l’extrême gauche. La liste PS-PRG-PCF fusionnée avec EELV semble donc bien partie pour l’emporter, plus largement qu’en 2015. Ce dimanche il y a aussi une liste LREM (11,7 % au premier tour) et une liste LR (21 %) au second tour, qui ne semblent pas pouvoir l’emporter.