Régionales EN DIRECT : Les bureaux de vote ont ouvert pour ce second tour des élections...

9h16 : Seuls 36 % des Français disent vouloir aller voter ce dimanche

Seulement 36 % des Français disent avoir l’intention d’aller voter ce dimanche pour le second tour des élections régionales, selon un sondage Ifop. Au premier tour, 33,3 % des Français seulement ont voté, et 58,5 % au second tour des dernières élections régionales en 2015.

Parmi les sympathisants de gauche, 38 % disent avoir l’intention d’aller voter (50 % pour les sympathisants du PS, 40 % pour ceux d’EELV, 23 % pour ceux de LFI). Par ailleurs 39 % des proches de la majorité présidentielle ont l’intention d’aller voter, tout comme 59 % des sympathisants des Républicains et 43 % de ceux du Rassemblement national.