Selon une information révélée par France Télévisions, le gouvernement envisagerait d’organiser les dates de l’élection présidentielle de 2022 les 10 et 24 avril. L’information a vivement fait réagir les oppositions mercredi, Xavier Bertrand (DVD) et Marine Le Pen (RN) en tête. 20 Minutes vous explique pourquoi.

D’où vient cette polémique ?

L’information selon laquelle les dates des premier et second tours de l’élection présidentielle de 2022 se tiendraient les 10 et 24 avril a fait bondir les oppositions, ce mercredi. Le candidat LR aux régionales dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a accusé le gouvernement d’élaborer une stratégie électorale dans le but de détourner les électeurs du second tour des régionales. « Elle n’est pas arrivée par hasard cette information sur la date de l’élection présidentielle. Vous ne pensez pas que ça aurait pu attendre lundi ou mardi ? Tout ça participe à l’abstention. (…) Tout ça est organisé », a-t-il expliqué sur Europe 1.

Marine Le Pen y voit une stratégie pour décourager les électeurs à se rendre aux urnes : « On met le premier tour le jour où la région Paca et les Hauts-de-France sont en vacances. Pour le deuxième tour, tout le monde sera en vacances… Est-ce que vous croyez très honnêtement que c’est susceptible de motiver les électeurs, que de positionner le second tour de l’élection présidentielle à un moment où tout le monde est en vacances ? » a-t-elle demandé sur France Inter, ce mercredi.

Xavier Bertrand : "Elle n'est pas arrivée par hasard cette information sur la date de l'élection présidentielle. Vous ne pensez pas que cela aurait pu attendre lundi ou mardi ? Tout ça participe également à l'abstention (...) Tout ça est organisé" pic.twitter.com/XU7OamB6Dx — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) June 23, 2021

Comment les dates sont-elles choisies ?

Emmanuel Macron a pris ses fonctions le 14 mai 2017, son mandat se termine donc le 13 mai 2022. Or, l’article 7 de la Constitution est clair sur ce point : l’élection du président de la République doit se tenir « vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice ». L’organisation du premier tour doit donc avoir lieu entre le 8 et le 23 avril de l’année prochaine. Les scrutins doivent avoir lieu le dimanche et le code électoral exige un délai de deux semaines entre les deux tours. Ces règlements ne laissent que deux possibilités, le premier tour doit se dérouler le 10 ou le 17 avril, et le second tour le 24 avril ou le 1er mai.

Une présidentielle pendant les vacances scolaires est-elle évitable ?

Les vacances de printemps de l’année 2022 sont divisées en trois zones. Décalées d’une semaine chacune, elles s’étalent du 9 avril au 9 mai. Quelle que soit la configuration choisie pour l’organisation de la présidentielle, elle aura lieu pendant les vacances scolaires d’au moins deux zones. Les dates qui ont fuité ce mardi tombent toutes les deux pendant les vacances scolaires de la zone B (du 9 au 25 avril), soit celle d’Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes et Strasbourg.

Pourquoi Marine Le Pen crie-t-elle à l’encouragement de l’abstention ?

La zone B comprend les académies qui se trouvent dans les Hauts-de-France et en Paca, deux régions ou les scores de LREM sont soit décevants (les Hautes-de-France) soit à l’inverse, très bons (en Paca). La présidente du Rassemblement national pense que l’abstention, dont ont fortement pâti ses candidats dimanche dernier, sera plus forte en raison des congés scolaires dans ces régions et y voit une manière de minorer le score de son parti (et de sa candidature ?) à la prochaine présidentielle.

Cette annonce peut-elle faire de l’ombre au second tour des régionales comme le prétend Xavier Bertrand ?

Pour répondre à cette question, 20 Minutes a fait appel à Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) : « Non, il n’aura pas d’écran de fumée. Je comprends que les candidats soient passionnés par leur propre candidature, mais tout le monde a parfaitement en tête le niveau gigantesque de l’abstention du premier tour (des régionales) et le très gros revers de LREM. » Pour le chercheur, les Français, qui n’entendent parler que des régionales depuis des jours, n’en seront pas détournés par cette annonce : « Ce n’est pas un sujet pour la grande majorité des Français. D’ailleurs, ce sont les élus, Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Xavier Bertrand qui ont voulu présidentialiser les régionales. »

Bruno Cautrès explique tout de même la raison de cet engouement pour les dates annoncées : « Si on ne peut pas dire que les régionales auront une incidence sur la présidentielle du côté des électeurs, elles ne seront pas sans conséquences. » Selon lui, les résultats des régionales vont être très importants pour les partis et leurs soutiens : « Qui va être le candidat de droite ? La gauche sera-t-elle plus forte unie ou séparée ? Tous pensent déjà à la présidentielle pendant ces élections régionales. »