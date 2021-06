C’est la surprise de cet entre-deux tours des régionales, en Occitanie : il n’y aura pas d’accord entre Carole Delga (PS),arrivée en tête du premier tour, avec 39,57 % des voix, et Antoine Maurice (EELV), qui n’a pas pu se maintenir, avec 8,84 %. Alors même que la candidate sortante gouvernait, depuis 2015, avec les écologistes.

Mais il y avait, entre eux deux, des désaccords. Notamment l’extension du port de Port-la-Nouvelle (Aude) ou les nouvelles infrastructures routières dans le Toulousain, dont les écologistes ne veulent pas. « Dimanche soir et lundi matin, les discussions qui se sont engagées avec l’équipe de Carole Delga ont eu lieu dans un climat de défiance et de fermeture totale », a déploré ce amrdi, lors d’une conférence de presse, Antoine Maurice, qui regrette que la socialiste n’ait voulu « imposer » que son seul projet. Et ne les ait « baladés » avec des « propositions de postes aussi floues qu’insultantes ». « Nous ne sommes pas des marchands de tapis. Nous avons cherché à construire une majorité de l’ensemble de la gauche et des écologistes, qui respectent les résultats du premier tour. Ils veulent continuer à gouverner seuls, et à tourner le dos à l’écologie. »

« J’ai proposé 8 places, ils en réclamaient 18 »

La rupture est telle qu’Antoine Maurice n’a pas prononcé le nom de Carole Delga, quand survint une question sur ses consignes de vote, au second tour, dimanche prochain, aux régionales. « J’ai toujours pensé que les électrices et les électeurs sont libres, et savent pour quelles valeurs ils votent. Et ils seront largement à même de choisir le projet qui est le plus proche des valeurs que nous avons portées en tant qu’écologistes. »

Lundi, lors d’une conférence de presse, Carole Delga indiquait qu’aucune « issue favorable » n’avait été trouvée avec la liste écologiste. « A un moment donné, on se doit d’avancer, confiait la candidate sortante. Les discussions n’ont pas permis de trouver d’accord, et sur le nombre de conseillers régionaux, et sur le fonctionnement de la majorité. J’ai proposé 8 places [6, dit Antoine Maurice], ils en réclamaient 18. » Et, notait la présidente sortante, « nous avons un projet écologique et citoyen qui répond à l’urgence écologique ». Entre le PS et EELV, en Occitanie, le divorce est bel et bien acté.