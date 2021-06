Le président LR sortant de Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier, qui affrontera seul le RN au second tour des régionales après le retrait du candidat de gauche, a promis qu’en cas de victoire, la gauche pourrait « déposer des motions » et s’exprimer dans l’hémicycle du conseil. « On va mettre en place un dispositif qui fera en sorte que ceux qui se sont présentés puissent s’exprimer dans l’hémicycle, je m’y engage », a assuré mardi sur LCI Renaud Muselier.

Il a précisé qu’il y aurait « la possibilité de présenter des délibérations, des motions ou des vœux conformément au règlement intérieur », annonçant aussi la création d’un « observatoire » de son « plan environnemental » qu’il confierait à « l’opposition avec un organisme fiable ».

Ce dernier dispositif « nous permettra d’avoir des chiffres clés et qui pourront être discutés, commentés et replanifier si nécessaire à l’intérieur de l’hémicycle de façon à ce qu’il y ait une voix de mon opposition, aujourd’hui qui n’a pas pu s’exprimer », a-t-il détaillé.

« Usine à gaz »

Lundi, sous la pression, le candidat écologiste de l’union de la gauche Jean-Laurent Félizia a finalement retiré sa liste, laissant le sortant LR Renaud Muselier et l’ex-Républicain Thierry Mariani, chef de file du RN, s’affronter pour la victoire au second tour des régionales dimanche prochain.

En 2015 Christophe Castaner, alors socialiste et désormais patron des députés Marcheurs, s’était déjà désisté face au risque de victoire de la liste FN de Marion Maréchal-Le Pen. Suite à ce retrait, Christian Estrosi qui avait emporté la région au second tour, avait promis la création d’un conseil territorial dirigé par des anciens présidents de la région. Un « outil trop compliqué » qualifié « d’usine à gaz », a reconnu mardi Renaud Muselier.

Paca est la seule région où le RN (36,4 %) a terminé en tête au premier tour, avec 4,47 points d’avance sur la liste de Renaud Muselier (31,9 %).