Dimanche, les électeurs de la Guadeloupe et la Martinique étaient appelés aux urnes pour renouveler les élus des départements, régions ou collectivités territoriales. A l’instar de l’Hexagone, les résultats du scrutin ont été marqués par une forte abstention​.

Prime au président sortant

Le président sortant de la région Guadeloupe, Ary Chalus (LREM), a raté de peu une réélection dès le premier tour, avec 49,31 % des suffrages, loin devant la liste de la présidente socialiste du département Josette Borel Lincertin (17,38 %). Surprise de ce premier tour, Ronald Selbonne, porte-parole de l’Alyans Nasyonal Gwadloup (nationalistes), arrive en troisième position.

Comme ailleurs, ce scrutin où 12 listes étaient en lice pour élire les 41 conseillers régionaux, a été marqué par une très forte abstention avec un taux de participation de 30,85 % contre 47,21 % en 2015. Le vote a été perturbé dans certaines communes par l’ouverture de bureaux en retard, soit à cause d’un manque d’effectifs (assesseurs absents), soit à cause d’actes de vandalisme. Dans un communiqué, le préfet Alexandre Rochatte a « dénoncé les détériorations et saccages des bureaux de vote à Gosier » et les a « condamnés fermement ».

Quant aux départementales, elles sont elles aussi marquées par une forte abstention : le taux de participation s’élève à seulement 30,59 %, alors qu’il était de 48,49 % en 2015. Cette abstention record fait qu’aucune liste sur les 21 cantons n’a atteint 25 % des voix des inscrits. Même le binôme seul en lice dans le deuxième canton de Sainte-Rose, avec 100 % des suffrages exprimés, n’a engrangé que 22,37 % des électeurs inscrits et un second tour sera donc nécessaire.

Une campagne mouvementée

La campagne électorale en Guadeloupe a été émaillée d’enquêtes politico-financières avec plusieurs candidats placés en garde à vue ces dernières semaines, parmi lesquels Ary Chalus dans le cadre d’une enquête pour « abus de confiance, détournement de fonds publics et financement illégal » de la campagne de 2015.

Josette Borel Lincertin (FGPS, Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste) a, elle, été placée en garde à vue une dizaine d’heures dans le cadre d’une enquête pour « prise illégale d’intérêt, complicité de prise illégale d’intérêt ou recel ». Selon une source proche de l’enquête, les auditions portaient notamment sur « un recrutement à l’Office de l’Eau ».

Arrivé quatrième avec 5,56 % des voix, le député Max Mathiasin, ancien membre de la FGPS à la tête d’une liste d’union de plusieurs composantes de la gauche locale, est mis en examen depuis septembre 2020 pour « abus de confiance et détournement de bien public par personne dépositaire de l’autorité publique ».

Scénario attendu en Martinique

Sans surprise en Martinique, la liste conduite par le député Serge Letchimy (DVG) est arrivée en tête au premier tour du scrutin territorial en Martinique avec 31,66 % des suffrages devant celle du président sortant, l’indépendantiste Alfred Marie Jeanne, qui a obtenu 25,80 %. Jean Philippe Nilor, député du sud, dissident du mouvement indépendantiste, termine à la troisième place avec 12,01 % des suffrages. La sénatrice divers gauche Catherine Conconne totalise 10,63 % des suffrages. Les dix autres candidats en lice n’ont pas réussi à se qualifier.

L’abstention était aussi au rendez-vous pour ce premier tour de scrutin, avec un taux de 67,55 % selon Martinique La 1ère​. Une alliance en vue pour le second tour ? « On prendra le temps qu’il faut, on a encore la nuit pour réfléchir, on a encore demain », a pour sa part indiqué Catherine Conconne à Martinique La 1ère. En attendant, ce lundi, les quatre listes sont reparties en campagne.