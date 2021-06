Sur le pas de la porte du local de campagne de Jean-Laurent Félizia, tête de liste de la coalition de gauche aux régionales en Paca, les mines sont graves, interdites. L’écologiste varois se présente à l’heure dite devant une horde de journalistes venus nombreux écouter sa déclaration. Quelques heures plus tôt, Jean-Laurent Félizia avait annoncé sa décision de se retirer de l’entre-deux-tours, après avoir un temps envisagé de se maintenir dans une triangulaire qui l’opposait au RN Thierry Mariani et au candidat LR sortant Renaud Muselier.

« Croyez-bien que personne n’a plus de peine que moi à vous le dire ce soir, mais, aux régionales, je voterai dimanche prochain Renaud Muselier pour battre Mariani et sa triste cohorte », lance la tête de liste, les yeux rougis.

« Propriétaire d’aucune voix »

Le candidat de gauche affirme n’être « propriétaire d’aucune voix dans cette élection », et estime que « les fronts républicains trahis et les promesses oubliées alimentent l’abstention, le sentiment que tout se vaut. » Pour autant, Jean-Laurent Félizia dit ne pas accepter « que notre Provence devienne dans le monde un symbole d’intolérance et de haine. »

« L’écart entre Renaud Muselier et le candidat de l’extrême droite est hélas plus élevé que celui qui a été annoncé dans les premières heures de la soirée », justifie l’écologiste varois. Et d’estimer : « Je n’ai pas le droit de jouer avec le feu ».

Les électeurs de gauche vont-ils le suivre dans cette voie pour contrer le RN, arrivé en tête lors du premier tour ? « Je souhaite de tout coeur que nous soyons une majorité à le faire », demande Jean-Laurent Félizia. Dans le discours écrit distribué à la presse après sa prise de parole, la tête de liste devait affirmer, avec plus de certitude : « Je le ferai, et je sais que nous serons une majorité à le faire. »