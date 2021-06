Il n’aura finalement pas tenu longtemps. Ce lundi, le candidat de la coalition de gauche aux élections régionales en Paca Jean-Laurent Félizia a annoncé à ses équipes qu’il avait finalement décidé de se retirer, a appris 20 Minutes, confirmant une information de La Marseillaise.

« Il nous a annoncé cette décision lors d’une réunion de l’ensemble des composantes de la liste », explique à 20 Minutes le chef de file pour ses régionales du parti communiste, Anthony Goncalves, colistier de Jean-Laurent Félizia qui pronaît le retrait de la liste de coalition de la gauche depuis dimanche soir.

« C’est Jean-Laurent Félizia qui a décidé »

Dans un premier temps, ce dimanche dans la soirée, l’écologiste avait annoncé son intention de se maintenir au second tour, alors que le candidat RN Thierry Mariani devançait le président sortant Renaud Muselier dans les urnes. Cette prise de parole avait engendré une vague de protestations de responsables politiques nationaux, y compris chez EELV qui menaçait le candidat d’exclusion, mais aussi chez certains colistiers.

« Lors de cette réunion, un certain nombre de personnes avait vu leur positionnement évolué, confie Anthony Goncalves, et d’autres continuaient de proposer le maintien. Et c’est Jean-Laurent Félizia qui a décidé lui-même le retrait. » Le responsable politique communiste appelle désormais son électorat à « utiliser le bulletin de vote Renaud Muselier pour barrer la route au Rassemblement national ».