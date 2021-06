POLITIQUE En Bretagne, on pourrait s’orienter vers un second tour à cinq listes aux élections régionales

L'écologiste Claire Desmares-Poirrier et le socialiste Loïg Chesnais-Girard n'ont pas trouvé d'accord en vue du second tour des régionales en Bretagne. — C. Allain/20 Minutes et A. Robert/SIPA

C’est un peu la surprise de cet entre-deux tours des élections régionales en Bretagne. Alors que des tractations avaient été entamées entre la liste du président sortant Loïg Chesnais-Girard (PS) et celle de Claire Desmares-Poirrier (EELV), aucun accord n’a pu être trouvé, ont annoncé les écologistes ce lundi. Arrivée en tête avec 21 % des suffrages, la liste du Parti socialiste ne fusionnera donc pas avec les Verts. Il est peu probable de la voir s’allier la liste de Thierry Burlot (LREM) en vue du second tour. Conséquence ? On pourrait s’orienter vers une quinquangulaire inédite en Bretagne, où les cinq listes semblent en mesure de clamer la victoire.

Les scores étaient très serrés dimanche soir derrière Loïg Chesnais-Girard. Seul candidat à se détacher, le président sortant a visiblement choisi de faire cavalier seul en vue du second tour d’une élection régionale marquée par une abstention record. « Notre liste a tendu la main pour construire une large majorité autour des valeurs de gauche et de l’écologie pour le second tour. Elle déplore l’absence de volonté d’union et regrette le fait qu’un accord n’ait pu aboutir dans des conditions permettant de rester fidèle à notre socle de valeurs, à nos propositions et à la confiance accordée par les électrices et les électeurs », a réagi la tête de liste Claire Desmares-Poirrier dans un communiqué. Un point presse est prévu ce lundi après-midi.

La même stratégie que Le Drian ?

Le président sortant semble user de la même stratégie que son mentor Jean-Yves Le Drian, qui a toujours refusé de s’allier avec les écologistes. Mais en 2015, ce dernier avait une avance beaucoup plus confortable et comptait 35 % de suffrages au soir du premier tour.

Cette absence d’accord pourrait donner lieu à un second tour assez serré. Derrière le président sortant, la candidate Les Républicains Isabelle Le Callennec avait obtenu plus de 16 % des suffrages, devant le candidat LREM Thierry Burlot (15,5 %) et la candidate écologiste Claire Desmares-Poirrier (14,8 %). Annoncée en tête dans un récent sondage, la liste du Rassemblement national de Gilles Pennelle a obtenu 14,3 % des suffrages.

