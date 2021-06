Des isoloirs à Lyon lors du premier tour des élections régionales et départementales de 2021. — KONRAD K./SIPA

Jamais les bureaux de vote n’auront été aussi désertés que lors de ce premier tour des élections régionales et départementales. Avec un taux compris entre 66,1 % et 68,6 %, ce scrutin établit un record d’abstention en France, hors référendum. Et chez les jeunes, le désamour pour ces élections est encore plus fort, puisque 82 % des 18-35 ans ne sont pas allés voter.

Tandis que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que « notre travail collectif doit être tourné vers la mobilisation des Français pour le second tour », les oppositions rejettent la responsabilité sur l’exécutif. « Il y a dans l’organisation du scrutin une responsabilité énorme du gouvernement, jamais il n’y a eu un tel cafouillage », a accusé Christian Jacob, président des Républicains, dénonçant le problème des professions de foi non reçues par un grand nombre d’électeurs.

