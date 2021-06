Brigitte Klinkert. — Brigitte Klinkert

La décision est intervenue en pleine nuit. Brigitte Klinkert l’avait annoncé sur le plateau de France 3 dimanche soir : elle se déciderait assez vite sur son maintien, ou non, au deuxième tour des élections régionales. Finalement, la ministre déléguée chargée de l’Insertion et représentante du parti présidentiel sera bien encore en lice dimanche prochain dans le Grand-Est.

« Je maintiens ma candidature au second tour parce que le président sortant a fermé toutes les portes, parce que je suis une femme engagée qui ne renonce pas, et que j’estime que je n’ai pas le droit d’abandonner ceux qui m’ont fait confiance », a réagi auprès de 20 Minutes l'intéressée. « Je veux convaincre les abstentionnistes d’aller voter dimanche prochain et de ne pas se laisser dicter leur choix. »

Elle avait séduit 10,77 % des électeurs au premier tour. Bien loin du candidat Les Républicains Jean Rottner, en tête (31,15 %) mais aussi derrière Laurent Jacobelli (RN, 21,12 %) et l’écologiste Eliane Romani (14,6 %).

Les quatre se retrouveront donc au second tour pour une quadrangulaire. Où Brigitte Klinkert tentera de séduire hors de l’Alsace, sa région de naissance et où elle a effectué la majorité de sa carrière politique.

