Emmanuel Grondin, lors de sa victoire aux régionales en 2015. — Emmanuel GRONDIN / AFP

Le divers droite Didier Robert, président sortant de la région Réunion, a terminé en tête du premier tour des régionales avec 31,10 % des suffrages, ce dimanche soir, dans un contexte de forte abstention (63,56 %). Didier Robert, à la tête d’une liste d’union des droites et des centres, a été condamné le 21 mai dernier à 15 mois de prison avec sursis et à trois ans d’inéligibilité dans une affaire de prise illégale d’intérêt. Il a cependant fait appel, ce qui lui a permis de mener cette campagne.

Derrière lui, Huguette Bello, la maire divers gauche de Saint-Paul (ouest de l’île) et Ericka Bareigts, la maire PS de Saint-Denis, se placent respectivement en deuxième et troisième position avec 20,74 % et 18,48 %. Sur les 11 listes en lice, ces trois candidats sont les seuls à pouvoir se maintenir au second tour dans cette île de l’océan Indien.

Un second tour pour les départementales

Les deux autres candidats de gauche, Olivier Hoarau, maire du Port (ouest de l’île) et Jean-Yves Payet (Lutte ouvrière) totalisent respectivement 4,24 % et 1,14 %. Le total des voix de gauche, qui n’avait pas réussi son union, dépasse celui de Didier Robert.

Les électeurs réunionnais votaient aussi pour les élections départementales​. En raison de la forte abstention, seuls trois binômes ont été élus dimanche. Dans ce scrutin, en plus d’être majoritaire, il est nécessaire de réunir 25 % des inscrits sur son nom pour être élu dès le premier tour. Un second tour sera donc nécessaire dimanche prochain dans les 22 autres cantons de l’île.