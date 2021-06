Les candidats sur le plateau télé du débat du premier tour — Alain Robert / SIPA

Jean-Laurent Félizia, le candidat du rassemblement social et écologique aux élections régionales en Paca (15 % des suffrages), a annoncé vouloir se maintenir au second tour. Cette position engendre une incertaine triangulaire dans un second tour où s’affronterait Thierry Mariani (RN), Renaud Muselier (LR) et donc Jean-Laurent Félizia.

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, a imploré « solennellement » le candidat du rassemblement de la gauche en Paca (EELV – PS – PC) à retirer sa candidature, estimant qu’« aucun risque ne peut être pris face à l’extrême droite ».

J’appelle solennellement au retrait de la liste conduite par @FeliziaJean. Aucun risque ne peut être pris face à l’extrême-droite. #PACA #regionales2021 — Olivier Faure (@faureolivier) June 20, 2021

Jean-David Ciot, ancien Premier secrétaire du Parti socialiste des Bouches-du-Rhône et maire du Puy-Sainte-Réparade, a quant à lui estimé qu’après « un score honorable », l’heure était « rassemblement de tous les progressistes et non aux calculs politiciens ».

Benoît Payan, le maire PS de Marseille, s’est lui aussi exprimé, de manière moins explicite cependant. « Nous ne pouvons nous résigner à ce que notre Région sombre dans l’impasse sinistre du RN, a-t-il déclaré dans la soirée. S’il y a le moindre risque que notre Région bascule aux mains de l’extrême droite, nous devrons être là où le devoir commande. »