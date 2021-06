POLITIQUE Le fort taux d’abstention oblige le ministre de l’Intérieur à un second tour contre le binôme de la gauche et des écologistes

Gérald Darmanin à Nantes le 20 mai 2021. — Franck Dubray-POOL/SIPA

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est arrivé en tête dans son canton de Tourcoing 2 (Nord) avec 54 % des voix, devant l’union de la gauche (28 %) qu’il affrontera au second tour des élections départementales​. « Avec 54,11 % des voix, les Tourquennois nous ont donc fait largement confiance. Rendez-vous pour le second tour dimanche prochain », a tweeté Gérald Darmanin.

Dans un scrutin marqué par une forte abstention, le binôme formé par le ministre de l’intérieur et la maire Doriane Bécue a remporté 54,11 % des voix devant celui de l’union de la gauche et des écologistes (28,37 %) qu’il devra affronter au second tour, n’ayant pas réuni 25 % des inscrits. Avec 17,5 % des suffrages, le binôme RN est éliminé.

« Ce soir, nous avons mis un ministre en ballotage », s’est félicitée sa rivale Katy Vuylsteker (EELV), estimant pouvoir « aller chercher la victoire ». « Il y a un an, il avait fait 60 % des voix dans sa ville ; aujourd’hui, avec une forte baisse de la participation, il divise quasiment par deux son nombre de voix, a-t-elle souligné. On voit qu’il a déçu ».