Résultats des régionales EN DIRECT : Pression en Paca, suspens total en Ile-de-France... Les écologistes au centre du jeu

7h15: Pourquoi les écologistes sont au centre de l'attention

Côté pile: en Ile-de-France, la liste de Julien Bayou (12,9%) est arrivée devant celle des deux autres listes de gauche, à savoir le PS (11%) et la France Insoumise (10,2%). L'écologiste estime donc que les autres candidats doivent se rallier à lui pour battre Valérie Pécresse, arrivée en tête avec 35,9% des suffrages.

Côté face: en Paca, l'écologiste Jean-Laurent Felizia qui conduit la liste d'union de la gauche est arrivé loin derrière le RN et la droite. Mais il décide pour l'instant de se maintenir au second tour, ce qui provoque la colère des dirigeants nationaux du PS et d'EELV qui appellent à faire barrage au RN.