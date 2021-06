Valérie Pécresse en meeting à Boulogne-Billancourt le 19 juin. — Jacques Witt/SIPA

A-t-elle bénéficié de la « prime aux sortants » et sortantes qui a largement profité au niveau national aux présidents et présidentes de région en place ? Valérie Pécresse, actuellement à la tête de l’ Ile-de-France, arrive largement devant ses concurrents au premier tour des élections régionales dimanche, distançant cinq listes ayant la possibilité de se maintenir au second tour, selon les premières estimations des instituts de sondage.

Valérie Pécresse recueille entre 34,2 % des voix selon Ipsos/Sopra Steria, 36,2 % pour Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI et 36,4 % Elabe), devant le RN Jordan Bardella (entre 13,0 et 13,9) et l’écologiste Julien Bayou (entre 12,5 et 13,7), qui vire en tête des listes de gauche, suivi par Laurent Saint-Martin (LREM) (entre 11,8 et 12), Audrey Pulvar (PS) (entre 10,5 et 11,8) et Clémentine Autain (LFI) (entre 10,0 et 10,2).

« Avec ce premier tour, une dynamique est enclenchée mais nous devons la rendre plus forte encore », a réagi la présidente sortante, fustigeant une « gauche sectaire ».

« Nous allons créer la surprise en rassemblant les listes à gauche, je vais discuter avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar », a promis quant à lui Julien Bayou, annonçant une éventuelle union de la gauche.